A equipe conta com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado, em função da melhor campanha na primeira fase - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói

A equipe conta com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado, em função da melhor campanha na primeira fase - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói

Niterói pode viver um momento histórico no futebol neste sábado (21). O Clube Niteroiense entra em campo para uma das partidas mais importantes de sua trajetória recente: o confronto decisivo contra o Goytacaz, pela semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 15h, na Concha Acústica, em São Domingos, e vale uma vaga na final da competição e, consequentemente, o acesso à Série A2 do Campeonato Carioca de 2027.

Após o primeiro confronto, em que o Goytacaz venceu por 1 a 0, o Niteroiense volta a campo com a oportunidade de buscar a classificação diante de sua torcida. A equipe conta com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado, em função da melhor campanha na primeira fase. Uma vitória simples garante a classificação para a decisão e o tão esperado acesso à segunda divisão estadual.

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A expectativa é de uma grande mobilização dos torcedores. A Concha Acústica, que recebeu os jogos do clube durante a primeira fase da competição, volta a ser o palco de uma decisão importante para o futebol da cidade.

Na primeira fase do torneio, o Niteroiense apresentou excelente desempenho como mandante, com quatro vitórias em cinco partidas disputadas na Concha Acústica, alcançando 80% de aproveitamento. O desempenho reforça a importância de jogar em casa e contar com a energia da torcida neste momento decisivo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou a importância da partida e convocou os niteroienses a abraçarem a equipe | Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói

Convocação para a torcida

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), destaca a importância da participação da população em um momento tão significativo para o esporte da cidade. A convocação é para que os torcedores, familiares e amantes do futebol compareçam à Concha Acústica e façam a diferença nas arquibancadas.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou a importância da partida e convocou os niteroienses a abraçarem a equipe.

“Estamos diante de uma grande oportunidade para o futebol de Niterói. O Clube Niteroiense tem a chance de conquistar um acesso muito importante, levando o nome da nossa cidade a um novo patamar no cenário esportivo estadual. Quero convidar toda a população, os torcedores e as famílias a comparecerem à Concha Acústica neste sábado. A presença da torcida pode fazer a diferença. É hora de vestir a camisa, apoiar nossos atletas e mostrar a força de Niterói. Vamos juntos nessa torcida por essa conquista!”, destacou o secretário.