Acontece neste sábado, 21 de novembro, das 8h às 17h, o II Festival Pesc contra o Racismo no Esporte, no Parque Esportivo e Social do Caramujo, em Niterói. A programação é gratuita, aberta ao público, com recursos de acessibilidade e reúne oficinas esportivas para iniciantes, apresentações culturais, rodas de conversa e atividades para todas as idades.

O destaque vai para o lançamento, às 10h, no palco principal, do Manual contra o Racismo no Esporte, com mesa de abertura que terá a presença das atletas olímpicas Laura Amaro (terceiro sargento da Marinha), sétima do mundo no levantamento de peso (LPO), Rosângela Santos, medalhista olímpica no atletismo, e Ane Marcelle, do tiro com arco. Em seguida, às 11h, o público participa de sessão de autógrafos e recebe gratuitamente o material. O documento orienta atletas, técnicos, gestores, torcedores e famílias sobre como identificar, notificar e enfrentar casos de racismo, indicando fluxos de denúncia, canais de acolhimento e procedimentos institucionais.

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"A presença de Laura Amaro, Rosângela Santos e Ane Marcelle cria identificação e representatividade. Referências reais de excelência esportiva e de posicionamento antirracista aproximam o público jovem de trajetórias possíveis, mostrando que o alto rendimento e a consciência política caminham juntos", afirma o subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Carlos Aveiro, coordenador de um projeto de alto rendimento no Centro de Educação Física da Marinha, que contabiliza mais de 250 medalhas internacionais como treinador. Ele também é coordenador da Associação Desportiva Adalberto Nunes (ADAAN) e presidente do Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Às 15h, a roda de conversa "Racismo no esporte: relatos e caminhos" reúne atletas convidados para debater experiências e soluções. O encerramento, às 17h, traz finais, demonstrações e premiação simbólica das modalidades.

Realizado pela Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial e pela Subsecretaria de Direitos Humanos de Niterói, o evento terá seis modalidades — Wrestling, Bicicross, Atletismo, Futebol, Cricket e Capoeira — além de Aulão de Charme, Street Dance, Oficina de Turbantes e Grafite. O festival contará com monitores por modalidade, brigada de primeiros socorros, intérprete de Libras no palco, pontos de hidratação em todos os espaços e área coberta com plano de chuva para o palco principal e o Bicicross.

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Segundo os realizadores, o racismo no esporte brasileiro é estrutural, não episódico. Ele aparece nos insultos dirigidos a atletas em estádios, quadras e redes sociais; na sub-representação de pessoas negras em cargos de gestão, comissões técnicas e diretorias de federações; na desigualdade de acesso a equipamentos e escolinhas entre bairros periféricos e áreas centrais; e na violência simbólica que reduz o atleta negro ao desempenho físico.

"O festival parte desse diagnóstico para ocupar o território esportivo com uma ação pública e transformar o espaço de prática em lugar de debate e construção de direitos. A escolha das modalidades é intencional: Wrestling, Cricket e Bicicross ampliam o repertório esportivo e aproximam comunidades e culturas historicamente marginalizadas, presentes em Niterói e na Região Metropolitana; o Atletismo representa a presença negra de destaque no alto rendimento olímpico; a Capoeira, a dança e o Futebol dialogam com diferentes corpos, idades e trajetórias", explica Aveiro.