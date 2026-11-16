CBF define calendário dos playoffs da série B

Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputam duas vagas na elite do futebol brasileiro - Foto: Divulgação/ Leo Piva/ CBF

Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO disputam duas vagas na elite do futebol brasileiro - Foto: Divulgação/ Leo Piva/ CBF

A CBF divulgou no domingo (15) os horários e locais dos confrontos dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Quatro equipes disputam as duas últimas vagas na elite do futebol nacional em 2027: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO.

Os jogos de ida estão marcados para este domingo (22). Já as partidas que definirão os classificados serão realizadas na sexta-feira (27) e no sábado (28).

Leia também:

Gonçalense de 7 anos é campeã mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

Ancelotti anuncia mudanças na seleção para amistoso contra Singapura

Pelo primeiro confronto, o Criciúma recebe o Fortaleza, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Mais tarde, às 18h30, Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Na volta, o Vila Nova encara o Atlético-GO na sexta-feira (27), às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. No sábado (28), também às 20h, Fortaleza e Criciúma disputam a última vaga na Arena Castelão.

Terceiro e quarto colocados da Série B, Fortaleza e Vila Nova têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais na soma dos confrontos. Por isso, as duas equipes decidem a classificação diante de suas torcidas.