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Ancelotti anuncia mudanças na seleção para amistoso contra Singapura

Em coletiva de imprensa nesta segunda (16), treinador comentou sobre alterações no time titular

relogio min de leitura | Redação
Pressionado após derrota no último amistoso, treinador aposta em mudanças no time titular
Pressionado após derrota no último amistoso, treinador aposta em mudanças no time titular -

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, em coletiva concedida nesta segunda (16), que preparou mudanças no setor ofensivo para o jogo contra Singapura, desta terça (17).

Endrick entra no lugar de Raphinha, que cumpre suspensão após ser expulso na derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14). Além dele, Vinicius Junior e Estevão também estão no plano do treinador.

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"Na escalação inicial, vamos fazer algumas mudanças na frente com Estevão, Endrick e Vinícius", disse.

Além dessas três mudanças, Rayan será testado no meio de campo. "Vamos testar o Rayan nesta posição. Eu acho que ele tem toda característica para começar bem, para dar cobertura à nível defensivo a posição de Vini na frente. Tem estrutura, físico, qualidade. Acho que vai se sair bem", comentou.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira (17), às 7h (horário de Brasília), para enfrentar Singapura, no Estádio Nacional de Singapura. A partida marca o último compromisso da Seleção na temporada de 2026.

Tags:

Carlo Ancelotti endrick futebol internacional Mudanças Táticas Seleção Brasileira vinicius júnior

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