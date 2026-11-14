Copa do Mundo da vela chega ao Rio de Janeiro para 2ª edição

A SSL (liga mundial dos velejadores) criou a Copa do Mundo para colocar frente a frente equipes completas com os melhores velejadores de cada país competindo juntos - Foto: Divulgação/Agência Brasil

A SSL (liga mundial dos velejadores) criou a Copa do Mundo para colocar frente a frente equipes completas com os melhores velejadores de cada país competindo juntos - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Rio de Janeiro será sede da 2ª edição da Copa do Mundo da Vela, que começa na próxima quinta-feira (19) e vai reunir 40 países na Baía de Guanabara.

O evento, que tem um formato diferente do tradicional na modalidade, reúne equipes compostas por oito a dez tripulantes em barcos modelo SSL47. A competição - chamada oficialmente de SSL Gold Cup - vai até 13 de dezembro.

"Receber essa competição tem um significado especial, pois é um retorno ao cenário dos Jogos Olímpicos de 2016. A Copa do Mundo exige muito trabalho em equipe, estratégia e entrosamento. Vamos ter a oportunidade de competir diante do nosso público", afirmou Robert Scheidt, capitão da equipe brasileira, em declaração à assessoria do evento.

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A SSL (liga mundial dos velejadores) criou a Copa do Mundo para colocar frente a frente equipes completas com os melhores velejadores de cada país competindo juntos, todos com o mesmo barco, fornecido pela própria organização.

Ao invés de classes individuais ou em dupla com diferentes tamanhos para as embarcações, a intenção é dar condições iguais a todos e coroar o país que se sair melhor com os desafios que uma regata em um barco de maiores proporções exige. Os atletas competem com uniformes que levam as cores da sua nação.

Na primeira edição da Copa do Mundo, em 2023, em Gran Canaria, na Espanha, a Hungria conquistou o título batendo Itália, Países Baixos e Espanha na regata final. O Brasil fechou a competição na oitava colocação.

As últimas três vagas para o torneio estão sendo decididas neste fim de semana em uma seletiva pan-americana, no Rio de Janeiro, com a participação das seleções de México, Cuba, Bermuda, El Salvador, Uruguai, Porto Rico, Venezuela e Antígua e Barbuda.