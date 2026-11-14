Em jogo atrasado do Brasileirão, Vasco encara a Chape na Arena Condá

O Vasco visita a Chapecoense neste sábado (14), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em partida atrasada, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa, já rebaixados, pensam em 2027. O Cruzmaltino quer virar a chave para subir na tabela da competição.

A Chape cumpre apenas tabela e começa a fazer testes visando o próximo ano, quando disputará a Série B. A reformulação do elenco já começou e a diretoria anunciou, nesta semana, a saída do técnico Rafael Lacerda e a chegada de Vinícius Bergantin para o lugar.

Provável escalação da Chapecoense: Gabriel Werner, Heitor, Kauan Faria, Victor Caetano, Bruno Pacheco; Camilo, David, Yago Felipe, Giovanni Augusto; Dylan Borrero e Túlio Eduardo.

O Gigante da Colina quer mudar o foco. Após ser eliminado da Copa do Brasil, no último final de semana, na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, a equipe do técnico Pedro Emanuel busca se afastar do perigo do Z-4 e se firmar em uma briga por uma vaga para um torneio continental em 2027.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Jair, Ramon Rique, Lescano; Andrés Gómez, Bruno Duarte, Colidio.

A arbitragem é de Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Brigida Cirilo Ferreira (AL) Schumacher Marques Gomes (PB). O VAR é comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).