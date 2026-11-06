Fluminense vence o Vitória por 3 a 0 na Bahia e se consolida no G4 do Brasileirão

Castillo fez o gol mais bonito da partida e fechou a goleada tricolor - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Castillo fez o gol mais bonito da partida e fechou a goleada tricolor - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O Fluminense conquistou uma grande vitória na noite desta sexta-feira (6). Jogando no Barradão, em Salvador, o Tricolor das Laranjeiras venceu o Vitória por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu mais um passo na briga por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores.

Com uma atuação segura, principalmente no primeiro tempo, a equipe comandada por Marcão construiu o resultado com gols de Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo. O triunfo levou o Fluminense aos 57 pontos, mantendo o clube na quarta colocação e aumentando a vantagem sobre os concorrentes diretos na disputa pelo G4.

Já o Vitória permanece com 38 pontos, na 15ª posição, e segue ameaçado pelo rebaixamento.

Savarino abre o caminho para a vitória tricolor

O Vitória começou a partida tentando aproveitar o apoio da torcida, mas o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e passou a encontrar espaços na defesa adversária.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Tricolor abriu o placar. Após boa troca de passes, Canobbio recebeu pela direita e fez o cruzamento rasteiro para Savarino. O venezuelano apareceu livre na área e completou para o fundo das redes.

Depois de sair na frente, o Fluminense continuou pressionando e chegou perto de ampliar em uma finalização de Hulk, que acertou o travessão após boa defesa de Lucas Arcanjo.

Canobbio amplia antes do intervalo

Com mais controle da partida, o Fluminense conseguiu transformar a superioridade em mais um gol ainda na primeira etapa.

Aos 42 minutos, Nonato encontrou Canobbio com um belo passe entre os defensores. O uruguaio avançou em direção ao gol e, diante da saída do goleiro Lucas Arcanjo, deu uma cavadinha para marcar um bonito gol e ampliar a vantagem para 2 a 0.

O resultado deu tranquilidade ao time carioca para administrar a partida na volta do intervalo.

Castillo fecha a conta nos minutos finais

Na segunda etapa, o Vitória tentou reagir e buscou diminuir a desvantagem, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva tricolor.

O Fluminense, por sua vez, continuou criando oportunidades e conseguiu marcar o terceiro gol já na reta final do confronto.

Aos 44 minutos, Rodrigo Castillo recebeu a bola, venceu a marcação de Cacá, invadiu a área, driblou o goleiro Lucas Arcanjo e finalizou para o gol vazio. Um belo lance individual que confirmou a vitória tricolor por 3 a 0.

Com os três pontos conquistados em Salvador, o Fluminense chegou aos 57 pontos e permaneceu na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, abrindo três pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Athletico-PR.

Já o Vitória chega ao quinto jogo consecutivo sem vencer e permanece com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

As equipes agora terão uma pausa no calendário em razão da Data Fifa. O Fluminense volta a campo no dia 19 de novembro, quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão.