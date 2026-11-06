Fluminense encara o Vitória, em Salvador, tentando se firmar no G-4 do Brasileirão

No Barradão, Flu encara o Vitória para se consolidar entre os quatro melhores do Brasileirão - Foto: Marina Garcia/Fluminense

No Barradão, Flu encara o Vitória para se consolidar entre os quatro melhores do Brasileirão - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O Fluminense visita o Vitória, nesta sexta-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra tenta se distanciar do Z-4 e o tricolor carioca quer se firmar no G-4 para ir à fase de grupos da Libertadores.

O Vitória, que não vence há quatro partidas, vem em uma semana turbulenta após a demissão do técnico Jair Ventura e cobrança da torcida organizada. Cléber dos Santos, auxiliar permanente do clube, assume a função e dirige a equipe.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas [Caíque Gonçalves], Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.

Leia também:

Jiu-jiteira de São Gonçalo, Agatha Azevedo embarca para o Abu Dhabi World Pro com benção de padrinho de peso

Homem é encontrado morto próximo à praia de Itaipuaçu, em Maricá

O Flu busca se firmar no G-4. A derrota do Athletico-PR na quarta (04) ajudou, mas o Tricolor precisa vencer para abrir três pontos e criar uma 'gordura' na vaga direta para a Libertadores do próximo ano. O time de Marcão vem de vitória de virada sobre o Internacional na última rodada e quer voltar a emendar uma sequência positiva.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Igor Rabello) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Savarino e Hulk.

A arbitragem é de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Evandro de Melo Lima (SP). O VAR é comandado por Rafael Traci (SC).