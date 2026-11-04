Professoras completam travessia de 40 km, a nado, entre Niterói e Barra da Tijuca

As nadadoras concluíram a travessia em 13 horas, 15 minutos e 13 segundos. - Foto: Divulgação

As nadadoras concluíram a travessia em 13 horas, 15 minutos e 13 segundos. - Foto: Divulgação

As professoras Geórgia Firpo e Luciana Martino concluíram, a nado, nesta quarta-feira (4), uma travessia de 40 quilômetros entre a Praia de Icaraí, na Zona Sul de Nierói, e a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As nadadoras iniciaram o percurso à meia-noite e se revezaram a cada hora até a conclusão do desafio.

A dupla partiu da praia de Icaraí à meia-noite desta madrugada e seguiram pela costa da cidade de Niterói até a praia de Itaipu. Em seguida, fizeram um contorno na ilha Mãe, rumo ao Rio.

As nadadoras concluíram a travessia em 13 horas, 15 minutos e 13 segundos | Foto: Divulgação

Saindo da Ilha Mãe, as nadadoras passaram pela praia do Pepê, que fica ao lado do Quebra Mar da Barra da Tijuca, passando pelas praias de Ipanema, Leblon, São Conrado e Joatinga.

A LPSA (Leme to Pontal Swimming Association), que completou dez anos de fundação neste ano, oferece diferentes percursos de águas abertas. Entre eles, está a tradicional Travessia do Leme ao Pontal.

Geórgia Firpo e Luciana Martino já realizaram a Travessia do Leme ao Pontal, em 2023, quando estabeleceram o atual recorde da prova na modalidade de revezamento feminino.

Leia também

CBF afasta árbitros de Palmeiras x Vasco pela Copa do Brasil



Brasileirão: com transmissão do OSG Esportes, Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, nesta quarta (4)

O nome Soma 100+ faz referência à soma das idades das nadadoras, superior a 100 anos. Luciana é professora de Matemática e Geórgia leciona Artes.

As nadadoras seguiram as normas da Associação Mundial de Águas Abertas, por isso elas não usavam auxílios como pé de pato e flutuadores.

Por ser um percurso que segue em uma direção e depois muda quase 180 graus, a travessia apresenta dificuldades adicionais | Foto: Divulgação

Por ser um percurso que segue em uma direção e depois muda quase 180 graus, a travessia apresenta dificuldades adicionais. Isso acontece porque fatores que inicialmente favorecem as nadadoras, como correnteza, ondulação, vento e maré, podem se tornar obstáculos na direção contrária.

As nadadoras concluíram a travessia em 13 horas, 15 minutos e 13 segundos.