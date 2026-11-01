Coritiba derrota Vitória e volta a vencer depois de sete jogos: 2 a 0

Com dois empates e cinco derrotas nos sete jogos anteriores, o Coxa teve um primeiro tempo nervoso, de várias chances criadas mas não convertidas - Foto: JP Pacheco/Coritiba

Com dois empates e cinco derrotas nos sete jogos anteriores, o Coxa teve um primeiro tempo nervoso, de várias chances criadas mas não convertidas - Foto: JP Pacheco/Coritiba

No jogo que encerrou a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba venceu o Vitória por 2 a 0, neste sábado (31), no Couto Pereira, ganhando fôlego na briga contra o rebaixamento e se afastando do grupo dos quatro últimos colocados.

A equipe paranaense acumulava sete jogos sem vitória e agora soma 42 pontos, seis a mais do que o primeiro clube dentro do Z-4, o Corinthians. Já o Vitória, que agora vive um breve jejum de quatro jogos sem triunfos, é o 14º, com 38.

Com dois empates e cinco derrotas nos sete jogos anteriores, o Coxa teve um primeiro tempo nervoso, de várias chances criadas mas não convertidas. Em uma delas, após defesa do goleiro Lucas Arcanjo, a bola bateu na travessão e foi afastada pela defesa praticamente em cima da linha.

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No segundo tempo, a equipe paranaense, comandada de forma interina por Guilherme Bossle após a demissão de Fernando Seabra, enfim conseguiu transformar o domínio em vantagem.

Aos 13 minutos, Pedro Rocha aproveitou rebote de chute longo de Sebastián Gómez para abrir o placar.

Dez minutos depois, o gol que assegurou os três pontos veio com Tinga, que estava bem posicionado na pequena área quando Tiago Cóser cabeceou para o meio após cobrança de escanteio.

O resultado aliviou o drama do Coritiba mas mantém o do Vitória, que ainda não venceu como visitante em todo o Campeonato Brasileiro de 2026.

Contando com a força da torcida no Barradão, o Rubro-Negro baiano tenta vencer o Fluminense na sexta-feira (5). O Coritiba entra em campo três dias antes, visitando o Internacional no Beira-Rio.