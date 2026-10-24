Vasco x Flamengo: clássico do Brasileirão 2026 será disputado no Nilton Santos

O clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, será disputado no Estádio Nilton Santos. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (29), às 20h, no horário de Brasília.

O local do confronto foi confirmado nessa sexta-feira (23) por Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do Vasco. Inicialmente, o clube pretendia realizar o jogo em São Januário, seu estádio, mas a possibilidade foi descartada por questões de segurança. Com isso, o Niltão, também conhecido como Engenhão foi definido como palco do clássico.

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O Maracanã também chegou a ser considerado como alternativa para receber a partida. Ao comentar a escolha, Alan Belaciano ironizou a possibilidade de utilizar o estádio, mencionando a preocupação com a preservação do gramado.

“Vamos jogar [contra o Flamengo] no Engenhão, até porque estamos muito preocupados com a situação do gramado do Maracanã. O Fluminense joga na véspera, e a gente não quer prejudicar o gramado de forma alguma. Vamos deixar o consórcio cuidar do gramado dessa vez, e vamos jogar no Engenhão”, afirmou o dirigente.

Vasco enfrenta o Corinthians antes do clássico

Antes de encarar o Flamengo, o Vasco terá outro compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Corinthians neste sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada da competição.

Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 15ª posição na tabela, com 35 pontos conquistados. O duelo contra o Flamengo será o compromisso seguinte da equipe na competição nacional.