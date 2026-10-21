Niteroiense vence Audax/RJ em casa e volta à liderança na Série B1 de futebol do Estado do Rio
Equipe chegou a 19 pontos, ao término da oitava rodada. Próximo adversário é o Campo Grande, no Ítalo Del Cima, Zona Oeste da capital
O Niteroiense venceu o Audax Rio por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (21), com gols de Chay e Diguinho, na Concha Acústica de São Domingos, Niterói. Com o resultado, a equipe da antiga capital chega aos 19 pontos e segue na liderança da Série B1 do Campeonato Estadual de Futebol
Embalado pela torcida azul e branca, o Niteróiense, desde o início foi quem mais buscou o ataque. Chay abriu o placar, de penalti, aos 27 do primeiro tempo. No segundo tempo, Diguinho ampliou, o placar de falta. Leo, também cobrando falta, descontou para o Audax.
O próximo desafio será contra o Campo Grande, no Estádio Ítalo Del Cima.
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