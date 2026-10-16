Ingressos para a Finalíssima de Futsal, na Arena Niterói, já estão a venda

Os Ingressos para a Segunda edição da Finalíssima de Futsal, que acontecerá na Arena Niterói, já estão à venda. O torneio organizado pela CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e pela UEFA (União das Associações de Futebol) vai contar com Brasil, Argentina, Espanha e Portugal nos dias 06 e 08 de novembro. Serão disputados quatros jogos na Arena recém inaugurada.

Há três tipos de ingressos à venda: o individual, para o dia 06 de novembro; o individual para o segundo dia, 08 de novembro; e também tem a opção de passaporte para os dois dias. As entradas individuas, inteiras, estão custando R$ 120,00 e a meia R$ 60,00, enquanto o passaporte para os dois dias está custando R$ 200,00 a inteira e R$100,00 a meia.

Os Ingressos estão sendo comercializados na internet, pelo seguinte link https://finalissima.orda.com.br/ingressos/futsal-finalissima-2026#ingressos.

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O primeiro dia do torneio está reservado para as semifinais, entre Espanha e Portugal às 18h30, e o jogo entre Brasil e Argentina às 21h30. Já a grande final e a disputa de terceiro lugar ocorrerá no segundo dia da competição, 08 de novembro. A disputa de terceiro lugar, entre os perdedores da semifinais, será às 14h30, e a final às 17h30.

No mês passado, a Arena Niterói recebeu a comitiva técnica da Conmebol, da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a organização do evento. A visita reuniu profissionais das áreas de competição, operação, segurança, imprensa, transmissão, credenciamento e produção para avaliar a estrutura e alinhar os preparativos.