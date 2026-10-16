Time RJ embarca para os Jogos da Juventude 2026 em busca de novo protagonismo nacional

A competição reúne atletas de até 17 anos e tem papel relevante na identificação e desenvolvimento de novos talentos - Foto: Divulgação/Davi Albano/Triatlhon Time RJ

A competição reúne atletas de até 17 anos e tem papel relevante na identificação e desenvolvimento de novos talentos - Foto: Divulgação/Davi Albano/Triatlhon Time RJ

Depois de uma campanha histórica em 2025, o Time RJ volta aos Jogos da Juventude com uma delegação preparada para colocar o Rio de Janeiro novamente entre os principais protagonistas do esporte de base brasileiro. Ao todo, 241 integrantes representarão o estado na edição de 2026 da competição, sendo 194 atletas, 41 técnicos e seis dirigentes. A disputa será realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 19 de outubro a 3 de novembro, reunindo jovens talentos de diferentes estados brasileiros em uma das principais competições nacionais de formação esportiva.

O Rio de Janeiro chega à competição embalado pelo desempenho obtido na última edição. Em 2025, o Time RJ terminou os Jogos da Juventude, que aconteceram em Brasília, na segunda colocação do quadro geral, com 80 medalhas: 28 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. O resultado colocou o estado atrás apenas de São Paulo e confirmou a força da delegação fluminense entre as principais potências do esporte de base do país.

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A campanha de 2025 também teve como marca a diversidade de modalidades em que o Rio alcançou o pódio. Os atletas fluminenses conquistaram medalhas de ouro em atletismo, wrestling, judô, ginástica artística, tiro com arco, natação, taekwondo, handebol e badminton, além de apresentarem resultados expressivos em outras modalidades. O Rio também se destacou especialmente nas lutas: no judô, foram seis ouros, duas pratas e quatro bronzes, enquanto no wrestling foram sete ouros, duas pratas e um bronze.

Agora, com uma nova geração de atletas, o Time RJ retorna aos Jogos da Juventude com o desafio de transformar o trabalho realizado no estado em resultados no cenário nacional. A delegação reúne representantes de diferentes municípios fluminenses, muitos deles atletas que vêm se destacando em competições estaduais e nacionais e que terão em Foz do Iguaçu uma oportunidade de medir seu desempenho diante dos principais nomes de sua geração.

Organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos da Juventude são reconhecidos como uma importante porta de entrada para o alto rendimento esportivo brasileiro.

A competição reúne atletas de até 17 anos e tem papel relevante na identificação e desenvolvimento de novos talentos. Ao longo de sua história, o evento já contou com atletas que posteriormente chegaram às principais competições do esporte nacional e internacional.

A edição de 2026 mantém o formato multiesportivo da competição, que reúne modalidades olímpicas e esportivas de formação. Em 2025, o evento contou com 20 modalidades e cerca de 4.700 atletas das 27 unidades da Federação, consolidando-se como um dos maiores encontros nacionais de jovens atletas do país.

Para o Time RJ, a competição representa também a continuidade de um trabalho iniciado nos Jogos da Juventude de 2025. O vice-campeonato conquistado em Brasília elevou a expectativa sobre a nova participação fluminense, enquanto a presença de 194 atletas demonstra a amplitude da representação do estado em busca de novas conquistas. Para muitos deles, Foz do Iguaçu será mais uma etapa de uma trajetória que pode levá-los, no futuro, às seleções brasileiras e aos grandes palcos do esporte.