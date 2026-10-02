São Paulo x Santos marca volta do Brasileirão nesta sexta-feira

Coutinho está relacionado e pode fazer sua estreia pelo Peixe - Foto: Divulgação/Santos FC

Coutinho está relacionado e pode fazer sua estreia pelo Peixe - Foto: Divulgação/Santos FC

O Campeonato Brasileiro volta a ter bola rolando nesta sexta-feira (2), com o clássico entre São Paulo e Santos, no Morumbis. A partida está marcada para as 20h e será disputada durante a pausa no calendário provocada pela Data Fifa.

O confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão, que havia sido adiado e foi remarcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O São Paulo entra em campo buscando aproveitar o fator casa para subir na tabela. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Santos aparece em oitavo, com 38.

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Santos vive bom momento

O Peixe chega ao clássico em uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. A equipe soma cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos pela competição e tenta aproveitar o bom momento para se aproximar da parte de cima da classificação.

O São Paulo, por sua vez, também vem de bons resultados como mandante. A equipe venceu os últimos três jogos disputados no Morumbis pelo Brasileirão.

Desfalques

As duas equipes terão problemas para o clássico. Pelo São Paulo, Calleri está suspenso, enquanto Domingos Duarte está fora por lesão.

No Santos, Neymar não estará à disposição. Gabriel Bontempo está com a Seleção Brasileira, e Luan Peres cumpre suspensão. Philippe Coutinho foi relacionado e pode fazer sua estreia pelo clube.

Onde assistir a São Paulo x Santos

São Paulo x Santos será disputado nesta sexta-feira (2), às 20h, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.