Carlo Ancelotti deve promover entrada de Pedro, do Flamengo, na vaga de Raphinha para amistoso da seleção diante da Índia

O atacante Pedro é a principal novidade para a seleção brasileira no duelo amistoso contra a Índia, neste sábado (03), às 11h (horário de Brasília), no Salt Lake Stadium.

O camisa 9 do Flamengo treinou entre os titulares e larga como favorito para iniciar o primeiro amistoso da história entre as duas seleções no lugar de Raphinha. O técnico Carlo Ancelotti começou a atividade com oito modificações em relação ao time titular da vitória diante da Austrália, na terça (29).

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Arthur Dias, do Athletico-PR, e Pedro Morisco, do Coritiba, são outros jovens que devem começar uma partida pela Seleção pela primeira vez. O time titular no início da atividade tinha: Pedro Morisco, Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Júnior.

Bruno Guimarães, titular nos dois primeiros jogos, começa no banco desta vez. O volante do Arsenal tem feito controle de carga durante as atividades para evitar riscos. O treinador também observou Endrick no lugar de Pedro por alguns minutos.