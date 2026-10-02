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Justiça suspende pedido do Vasco para jogar no Maracanã por conta de ação de torcedor

Juíza determinou suspensão da ação do clube contra o Consórcio do Maracanã para mandar partida contra o Boca Juniors pela semifinal da Sul-Americana

relogio min de leitura | Redação
Vasco busca mandar confronto contra o Boca no Maracanã
Vasco busca mandar confronto contra o Boca no Maracanã -

A ação do Vasco que busca garantir o uso do Maracanã para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Boca Juniors, foi suspensa pela Justiça nesta sexta-feira (02).

A juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital, entendeu que o tema já é objeto de outro processo em andamento e que decisões paralelas poderiam gerar insegurança jurídica. A magistrada afirmou que o tema já é discutido na 2ª Vara de Fazenda Pública.

O pedido liminar de um torcedor foi negado em primeira instância, mas o autor recorreu ao Tribunal de Justiça por meio de um Agravo de Instrumento, que ainda aguarda julgamento: "O que se trata aqui é de tutelar a segurança jurídica como pilar da atividade jurisdicional, não podendo este juízo proferir decisão a respeito de pedido idêntico àquele já sub judice junto à 5ª Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça."

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Na avaliação da juíza, embora os processos tenham partes e fundamentos jurídicos distintos, ambos tratam da mesma questão prática: a possibilidade de o Vasco utilizar o Maracanã na semifinal da Sul-Americana. Por isso, ela apontou risco de decisões contraditórias caso as duas ações avancem simultaneamente e concluiu que a solução do recurso que tramita na segunda instância poderá influenciar diretamente o desfecho da ação proposta pela SAF.

Como os casos estão em varas com competências diferentes, a magistrada considerou inviável reunir os processos. Dessa forma, determinou a suspensão da ação do Vasco até que a questão discutida na Ação Popular seja definida. Antes disso, porém, a juíza abriu prazo de 48 horas para que a Fla-Flu Serviços S.A. apresente manifestação sobre o pedido liminar feito pelo clube, o que mantém o tema em discussão enquanto o Tribunal de Justiça analisa o recurso apresentado pelo torcedor.

Tags:

Copa Sul-Americana vasco

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