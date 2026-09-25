No último lance! Rayan marca de cabeça e Brasil arranca empate contra a Austrália
O amistoso marcou o primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo
A Seleção Brasileira arrancou um empate no último lance do amistoso contra a Austrália, disputado nesta sexta-feira (25). Rayan, que havia entrado no segundo tempo, marcou de cabeça nos acréscimos e deixou o placar igualado.
O Brasil começou a partida encontrando dificuldades diante da Austrália. A equipe comandada por Carlo Ancelotti teve problemas na construção das jogadas, mas criou algumas oportunidades no primeiro tempo. Estêvão chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado após revisão do VAR, que apontou falta de Bruno Guimarães no início da jogada.
Na segunda etapa, a Austrália abriu o placar com Nestory Irankunda. O atacante cobrou uma falta por cima da barreira e marcou um golaço, sem dar chances ao goleiro Hugo Souza.
Em busca do empate, Ancelotti fez mudanças na equipe e colocou Rayan em campo. O atacante entrou ao lado de Mauro Júnior e Jair, substituindo Estêvão, Vitor Reis e Douglas Santos.
O Brasil aumentou a pressão nos minutos finais e conseguiu o empate no último lance. Rayan apareceu na área e marcou de cabeça, deixando tudo igual e evitando a derrota brasileira.
O amistoso marcou o primeiro compromisso da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Para este novo ciclo, Ancelotti convocou jovens jogadores com o objetivo de observar nomes que podem fazer parte da equipe nos próximos anos.
O próximo compromisso do Brasil nesta sequência de amistosos será na terça-feira (29) contra a Austrália, em Brisbane, às 7h (horário de Brasília).
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