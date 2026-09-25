Sesc RJ Flamengo vence o Fluminense no primeiro desafio na Copa SuperVôlei

O Sesc RJ Flamengo começou a Copa SuperVôlei com uma grande vitória, em sua estreia na temporada 2026/2027. Na noite dessa quinta-feira (24), o Rubro-Negro levou a melhor sobre o Fluminense por 3 sets a 1, com parciais de 25-20, 19-25, 25-22 e 28-26, na Arena Niterói. Com o resultado, a equipe chega à última rodada do triangular com a possibilidade de conquistar o título neste sábado (26.09), às 19h, diante do Dentil Praia Clube.

Com Helio Griner no comando à beira da quadra e Bernardinho no banco como assistente, a equipe mostrou força no conjunto e contou com o talento de Tainara. A oposta marcou 26 pontos, sendo 18 de ataque, cinco aces e três de bloqueio. A central Lorena e a ponteira Simone Lee contribuíram com 12 pontos cada.

Depois de um jogo equilibrado, decidido nos detalhes, Tainara destacou a importância de manter a confiança mesmo nos momentos em que o time ainda busca seu melhor ritmo no início da temporada.

“Acho que é uma questão de amadurecimento. Eu tive uma bola para fechar o jogo, errei, e depois tive a oportunidade de fazer de novo. Acho que isso ajuda nesse processo, para eu não errar mais aquela bola. A paciência e a confiança no que eu treino também foram muito importantes. Eu fiquei o tempo inteiro falando para mim mesma: eu treino para fazer isso, eu sou capaz de fazer", disse Tainara.

A medalhista olímpica em Paris 2024 também ressaltou a participação de quem estava fora da quadra, especialmente na comunicação durante os momentos mais importantes da partida.

“Era algo que a gente estava prezando muito desde o início. As meninas do banco passando informações para a gente dentro da quadra. Quem está fora consegue ter uma visão diferente do que está acontecendo. Então, isso foi muito importante. Todo mundo participou, a comissão técnica, o Bernardo, que esteve hoje como assistente, o Hélio no comando. Foi muito importante ter todo mundo conectado e ajudando a gente durante o jogo", afirmou a oposta.

Confira a tabela do Sesc RJ Flamengo na Copa SuperVôlei 2026:

24.09 - Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense

26.09 - 19h - Dentil/Praia Clube X Sesc RJ Flamengo - SporTV2 e Flamengo TV

Confira o elenco do Sesc RJ Flamengo para a temporada 2026/2027

Levantadoras: Giovana e Vívian

Opostas: Jaque Schmitz e Tainara

Ponteiras: Ariele, Karina, Mikaela e Simone Lee

Centrais: Bia Paranhos, Juju, Lorena e Minja Osmajić

Líberos: Laís e Victoria

A central Nayla e a ponteira Gi Perrota, da base rubro-negra, integram o elenco do Sesc RJ Flamengo na Copa SuperVôlei.