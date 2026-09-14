Niterói recebe 9ª edição do Campeonato Carioca de Cheerleading na Arena Niterói

Competição reúne atletas de todo o estado e reforça a cidade no circuito de grandes eventos esportivos - Foto: Divulgação

Competição reúne atletas de todo o estado e reforça a cidade no circuito de grandes eventos esportivos - Foto: Divulgação

Niterói será palco, no dia 19 de setembro, da 9ª edição do Campeonato Carioca de Cheerleading. Uma das principais competições da modalidade no estado, o evento reunirá atletas, equipes técnicas e público na Arena Niterói, no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, em São Domingos. As disputas acontecem das 10h às 20h, com abertura dos portões às 9h.

“Receber um campeonato como esse é mais uma demonstração de que Niterói está preparada para sediar grandes eventos esportivos e culturais. A cidade tem investido na qualificação dos seus espaços e na criação de uma agenda capaz de movimentar a economia, atrair visitantes e, principalmente, estimular a prática esportiva. O cheerleading é uma modalidade que vem crescendo muito e que exige disciplina, força, técnica e trabalho coletivo. É uma alegria poder receber atletas de todo o estado em nossa cidade”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Criado em 2016, o Campeonato Carioca de Cheerleading foi pioneiro na organização de competições oficiais da modalidade no Brasil e, ao longo de quase uma década, contribuiu para o crescimento e a profissionalização do esporte no Rio de Janeiro. A modalidade combina preparação física, força, flexibilidade, sincronismo, dança e acrobacias, exigindo elevado nível de precisão e desempenho dos atletas.

A edição de 2026 terá equipes nas categorias All Star, formada por clubes independentes, Universitária e Escolar. As apresentações serão avaliadas por painéis de jurados em quesitos como saltos, dança, pirâmides e elevadas. As equipes também são divididas entre as modalidades All Girl, exclusivamente femininas, e Coed, com integrantes de ambos os sexos, de acordo com o nível técnico e a faixa etária dos participantes.

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Para a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, a realização do campeonato amplia a diversidade do calendário esportivo da cidade e abre espaço para modalidades que vêm conquistando novos praticantes.

“É muito importante que Niterói esteja aberta a diferentes modalidades e a novas gerações de atletas. O cheerleading reúne esporte, performance, disciplina e espírito de equipe, além de exigir muita dedicação e preparação. Trazer uma competição desse porte para a cidade é uma forma de valorizar esses atletas e mostrar que Niterói tem estrutura e vocação para receber eventos esportivos cada vez mais diversos”, destacou Isabel Swan.

A Arena Niterói foi preparada para receber atletas e público ao longo de todo o dia de competição. Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a realização do campeonato contribui para fortalecer a cidade como destino de grandes eventos e ampliar a visibilidade de modalidades em expansão.

“Trazer uma competição desse porte para a Arena Niterói reforça o nosso compromisso de incentivar novas modalidades, abrir oportunidades para os jovens e consolidar a cidade no calendário dos grandes eventos esportivos do estado. Tenho certeza de que será um grande espetáculo”, afirmou.

Além da dimensão esportiva, o campeonato deve movimentar a cidade ao longo de todo o dia, com a presença de atletas, familiares, equipes técnicas e torcedores de diferentes municípios do estado. A expectativa da organização é de casa cheia durante as provas.

Os ingressos já estão à venda, em primeiro lote, pela plataforma Guichê Web, por R$ 25 (meia-entrada + taxa) e R$ 50 (inteira + taxa).

O Campeonato Carioca de Cheerleading 2026 é organizado pela Associação Carioca de Cheerleading, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Gabinete da Vice-Prefeitura.

SERVIÇO

Evento: Campeonato Carioca de Cheerleading 2026 – 9ª edição

Data: 19 de setembro de 2026 (sábado)

Horário: 10h às 20h

Abertura dos portões: 9h

Local: Arena Niterói – Parque Poliesportivo da Concha Acústica

Endereço: São Domingos, Niterói – RJ

Ingressos (1º lote): R$ 25 (meia + taxa) | R$ 50 (inteira + taxa)

Venda: Guichê Web