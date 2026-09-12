Fluminense tem 'apagão' e perde para o Atlético MG pelo Brasileirão

O Fluminense ainda conseguiu diminuir no fim do jogo, com Castillo, mas não teve tempo para buscar o empate - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense ainda conseguiu diminuir no fim do jogo, com Castillo, mas não teve tempo para buscar o empate - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1, neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira construiu a vitória no segundo tempo, quando dominou as ações da partida e transformou a superioridade em gols.

Reinier, Cuello e Vitão marcaram para o Galo. O Fluminense ainda conseguiu diminuir no fim do jogo, com Castillo, mas não teve tempo para buscar o empate.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 39 pontos e subiu uma posição na tabela, assumindo o 7º lugar. Já o Fluminense desperdiçou a chance de alcançar a terceira colocação e permanece em 4º, com 45 pontos.

Leia também:

Caravana de Arte e Lazer vai promover diversão para gonçalenses neste fim de semana

Mendonça levanta sigilo de investigação sobre financiamento do filme Dark Horse