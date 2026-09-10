Santos encaminha contratação de Philippe Coutinho após indicação de Neymar

O Santos encaminhou a contratação do meia Philippe Coutinho, de 34 anos. O jogador é aguardado nesta sexta-feira (11) para realizar exames médicos antes de assinar contrato com o clube até o fim da temporada.

A negociação contou com a participação de Neymar, que indicou o nome de Coutinho à diretoria santista. Os dois atuaram juntos pela Seleção Brasileira. Os contatos para viabilizar o acordo foram iniciados pela NR Sports, empresa da família de Neymar.

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Coutinho está sem atuar desde fevereiro, quando ainda defendia o Vasco. A última partida do jogador foi no dia 14 daquele mês, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Uma semana depois, ele rescindiu o contrato com o clube carioca.

Desde então, o meia vem mantendo a forma física com atividades individuais e trabalhos com bola. Mesmo assim, como está há cerca de sete meses sem disputar uma partida oficial, a expectativa é de que precise de um período para recuperar o ritmo de jogo.

Além do meia, o Peixe contratou recentemente Arthur, Rodinei, Lima e Everton Cebolinha.