CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2026

A CBF, após sorteio realizado na sede da entidade na manhã desta quinta-feira (10), definiu a ordem dos mandos de campo das partidas de semifinais da Copa do Brasil 2026. As bolinhas definiram que Vasco e Atlético-MG decidem os duelos em casa, contra Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

Os jogos têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. Ou seja, daqui a quase dois meses. Depois das semis, haverá menos de um mês até a final única, que será no dia 6 de dezembro, em Brasília. Os dois finalistas da competição garantem vaga na Libertadores de 2027.

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Jogos de ida

Grêmio x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Jogos de volta

Atlético-MG x Grêmio

Vasco x Palmeiras

A Copa do Brasil 2026 traz a novidade da disputa em final única. A CBF também aproveitou o evento para oficializar o que já estava determinado: a decisão do dia 6 de dezembro acontece na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O governo do Distrito Federal enviou um ofício à CBF em agosto para oferecer Brasília como sede da final da Copa do Brasil. A capital federal tem rede hoteleira e acesso mais viável para vias rodoviárias e aéreas.