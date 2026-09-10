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CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2026

Sorteio realizado pela entidade decide ordem dos confrontos, que serão disputados em novembro; representante do RJ, Vasco decide em casa

relogio min de leitura | Redação
Copa do Brasil 2026 terá sua final em jogo único, na Arena Mané Garrincha, em Brasília
Copa do Brasil 2026 terá sua final em jogo único, na Arena Mané Garrincha, em Brasília -

A CBF, após sorteio realizado na sede da entidade na manhã desta quinta-feira (10), definiu a ordem dos mandos de campo das partidas de semifinais da Copa do Brasil 2026. As bolinhas definiram que Vasco e Atlético-MG decidem os duelos em casa, contra Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

Os jogos têm como datas-base os dias 1º e 8 de novembro. Ou seja, daqui a quase dois meses. Depois das semis, haverá menos de um mês até a final única, que será no dia 6 de dezembro, em Brasília. Os dois finalistas da competição garantem vaga na Libertadores de 2027.

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Jogos de ida

Grêmio x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Jogos de volta

Atlético-MG x Grêmio

Vasco x Palmeiras

A Copa do Brasil 2026 traz a novidade da disputa em final única. A CBF também aproveitou o evento para oficializar o que já estava determinado: a decisão do dia 6 de dezembro acontece na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O governo do Distrito Federal enviou um ofício à CBF em agosto para oferecer Brasília como sede da final da Copa do Brasil. A capital federal tem rede hoteleira e acesso mais viável para vias rodoviárias e aéreas.

Tags:

Atlético-MG Copa do Brasil 2026 Grêmio Palmeiras vasco

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