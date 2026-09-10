Judoca de Niterói representa o Rio nos Jogos Escolares Brasileiros

Niterói terá um representante de destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026. Aos 14 anos, o judoca Pedro Jorge Assis Pinto de Carvalho, da categoria até 58 kg, chega à competição nacional como uma das promessas do judô fluminense. Com uma temporada marcada por resultados expressivos, o atleta estará em Brasília, entre os dias 11 e 26 de setembro, reunido com estudantes-atletas de 12 a 14 anos de todo o país para a competição, que é organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE).

Com apenas 14 anos, o atleta de Niterói já acumula experiência em grandes competições e chega aos JEBs respaldado por uma temporada de conquistas. Em 2026, Pedro Jorge conquistou o título do Campeonato Pan-Americano Sub-15, foi vice-campeão brasileiro regional e terminou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro Sub-15. Os resultados reforçam a evolução do atleta e aumentam a expectativa para sua participação nos JEBs, onde irá representar o Time RJ.

E o bom momento do judoca não começou este ano. Em 2025, Pedro Jorge foi campeão dos JEBs – Série Prata, resultado que agora serve como motivação para buscar novamente um lugar de destaque na competição escolar nacional.

O Time RJ será formado por 211 estudantes-atletas e 40 técnicos, selecionados a partir dos resultados dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2026. A edição estadual reuniu mais de 10 mil participantes de escolas públicas e privadas de diferentes regiões do estado. Para Pedro Jorge, a participação em Brasília representa mais um passo importante em uma trajetória que vem ganhando destaque no cenário nacional e internacional.

Leia também:

Dia D: Detran RJ abre vagas para o programa Cidadania Sobre Rodas

PF faz operação contra desvios de dinheiro de emendas parlamentares





O Jerj e a classificação

Os classificados para representar o Rio de Janeiro foram definidos a partir dos resultados dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), competição que reúne estudantes de diferentes municípios e regiões do estado. Após as disputas realizadas ao longo do ano, os melhores colocados garantiram a oportunidade de integrar a delegação fluminense e defender o Time RJ na etapa nacional.

Neste ano, o JERJ alcançou um recorde de participação, com 10.524 estudantes inscritos de escolas públicas e particulares. A competição passou por cinco regiões do estado — Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana/Lagos, Norte/Noroeste e Sul Fluminense — até chegar à etapa estadual, responsável por definir os atletas que formariam a delegação fluminense.

O programa esportivo do JERJ 2026 contou com modalidades individuais e coletivas. Entre as individuais estiveram Águas Abertas, Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Triathlon, Wrestling e Xadrez, além da Ginástica Rítmica no feminino. Já nas modalidades coletivas, destacaram-se Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia.