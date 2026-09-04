Niteroiense estreia na Série B1 contra o Serrano com futebol e festa na Concha Acústica de São Domingos (vídeo)

Clube inicia competição nesse sábado (5), em partida contra o Serrano, às 14h45, na Concha Acústica de Niterói - Foto: Divulgação/Niteroiense FC

Clube inicia competição nesse sábado (5), em partida contra o Serrano, às 14h45, na Concha Acústica de Niterói - Foto: Divulgação/Niteroiense FC

A espera acabou. O Niteroiense Futebol Clube inicia neste sábado (5) mais um capítulo de sua trajetória no futebol carioca. O clube estreia na Série B1 do Campeonato Carioca contra o Serrano, às 14h45, na Concha Acústica de Niterói, em São Domingos. E a primeira partida será também uma oportunidade para reunir esporte, torcida e lazer em uma grande festa na cidade.

A programação começa antes de a bola rolar. A partir das 12h, o público poderá aproveitar a Vila Niteroiense, fanfest montada na Rua General Osório, entre a Concha Acústica e o antigo prédio da Enel. O espaço funcionará até as 20h, com show do Samba de Marola, Benditta Feira, polo gastronômico com food trucks, recreação infantil e brinquedos infláveis. Os portões para a partida também serão abertos ao meio-dia.

A estreia dentro de Niterói tem significado especial para um clube que vem construindo uma trajetória de ascensão no futebol estadual. Depois de retornar aos gramados em 2024, o Niteroiense conquistou a Série C do Campeonato Carioca e a Taça Waldir Amaral logo em sua primeira temporada dessa nova fase, garantindo o acesso à Série B2. Agora, o clube chega à Série B1 para mais um desafio em seu projeto esportivo.

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Experiência e identificação com Niterói

Para encarar a nova temporada, o Niteroiense reforçou o elenco com jogadores experientes. Entre os nomes está Chay, de 35 anos, nascido e criado em Niterói e apresentado pelo clube em agosto como reforço para a disputa da B1.

Chay, em primeiro plano, é um dos reforços do clube para a Série B1 | Foto: Divulgação/Niteroiense FC

O meia-atacante ganhou projeção nacional principalmente em 2021, quando se destacou pelo Botafogo e participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, que levou o Alvinegro de volta à elite nacional. Ao longo da carreira, Chay também vestiu as camisas de clubes como Portuguesa-RJ, Cruzeiro, Ceará, CRB, Guarani e Volta Redonda.

A chegada ao Niteroiense representa um capítulo diferente em sua trajetória: a oportunidade de defender um clube que leva o nome da cidade onde nasceu e cresceu.





Clube tem mantido intensa rotina de preparação Divulgação/Niteroiense FC

Autor: Divulgação/Niteroiense FC

Outro jogador experiente que faz parte do elenco do Niteroiense é o volante Bruno Gallo, também niteroiense. Revelado pelo Vasco, construiu uma longa carreira no futebol brasileiro e internacional, com passagens por equipes de Portugal, além de experiências no Qatar, Tailândia e Chile.

Bruno Gallo também está ligado à recente reconstrução do Niteroiense. Em 2024, na volta do clube às competições profissionais, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Uni Souza na estreia da equipe na Série C Estadual.

A experiência de jogadores com identificação com Niterói é um dos componentes de um projeto que busca não apenas resultados dentro das quatro linhas, mas também fortalecer a ligação entre o clube e a população.

Prefeitura apoia o projeto

O Niteroiense conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a estreia na Concha representa um momento importante para o futebol da cidade.

“É muito simbólico ver um clube que leva o nome de Niterói entrar em campo na nossa cidade e viver esse momento de crescimento. O Niteroiense vem construindo sua trajetória passo a passo, conquistando acessos e fortalecendo um projeto que aproxima o futebol da população. Contar com jogadores experientes e identificados com Niterói, como Chay e Bruno Gallo, também reforça essa conexão. Queremos ver a Concha cheia, as famílias participando e a torcida abraçando o clube. É esporte, lazer e sentimento de pertencimento. Niterói respira esporte e merece viver momentos como esse”, afirma Gallo.

Concha vira ponto de encontro da torcida

Além da importância esportiva da estreia, a proposta é transformar o sábado em um programa para toda a família. A combinação de futebol com música, gastronomia, feira e atividades infantis amplia a experiência do torcedor e faz da Concha Acústica um ponto de encontro antes e depois da partida.

A expectativa do Niteroiense é justamente fortalecer essa relação com a cidade ao longo da competição, fazendo dos jogos em casa uma oportunidade de aproximar cada vez mais clube e torcida.

Setembro de desafios

O confronto contra o Serrano será apenas o primeiro de uma sequência importante para o Niteroiense neste mês. Depois da estreia em casa, o time terá um compromisso fora diante do Petrópolis e retorna à Concha Acústica no dia 19 para enfrentar o Nova Cidade. No dia 26, encara o Duque de Caxias, em Los Lários.

Próximos jogos do Niteroiense:

* 05/09, às 14h45: Niteroiense x Serrano — Concha Acústica

* 12/09, às 14h45: Petrópolis x Niteroiense — Ronaldo Nazário

* 19/09, às 14h45: Niteroiense x Nova Cidade — Concha Acústica

* 26/09, às 14h45: Duque de Caxias x Niteroiense — Los Lários

A sequência abre uma nova etapa para um clube que vem avançando rapidamente desde sua retomada. Agora, na Série B1, o Niteroiense tenta escrever mais um capítulo dessa história — desta vez, com a Concha Acústica como sua casa e a torcida niteroiense ainda mais perto do time.

Serviço

Niteroiense x Serrano – Série B1 do Campeonato Carioca

Data: sábado, 5 de setembro de 2026

Horário do jogo: 14h45

Abertura dos portões: 12h

Local: Concha Acústica de Niterói – São Domingos, Niterói

Vila Niteroiense: das 12h às 20h

Local da Vila: Rua General Osório, entre a Concha Acústica e o antigo prédio da Enel

Atrações: Samba de Marola, Benditta Feira, polo gastronômico com food trucks, recreação infantil e brinquedos infláveis