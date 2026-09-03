CBF ainda não tem definição sobre local da final única da Copa do Brasil

A CBF ainda não decidiu onde será realizada a final única da Copa do Brasil de 2026. Samir Xaud, presidente da entidade, afirmou que não há uma data estimada para o anúncio do estádio, mas que está em processo final de definição.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva na inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, estrutura que faz parte do Legado da Copa do Mundo Fifa de 2014: "Estamos definindo. Logo, logo estaremos definindo o local", disse Samir.

A final da Copa do Brasil de 2026 está prevista para o dia 6 de dezembro e encerra o calendário do futebol nacional. Três dos quatro semifinalistas já estão definidos: Vasco e Palmeiras se enfrentam em um lado da chave, enquanto o Atlético-MG aguarda o clássico entre Grêmio e Internacional, nesta quinta (03), para conhecer seu adversário. Os duelos acontecem nas duas primeiras semanas de novembro.

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Brasília se candidata

O governo do Distrito Federal enviou um ofício à CBF em agosto para oferecer o Estádio Mané Garrincha como possível sede da final da Copa do Brasil deste ano. No documento enviado ao presidente da CBF, Samir Xaud, o governo do DF afirmou que Brasília reúne "condições estruturais, logísticas e institucionais plenamente compatíveis com a dimensão esportiva, econômica e simbólica da principal competição eliminatória do futebol brasileiro".