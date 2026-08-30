Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã com transmissão do OSG Esportes - Foto: Reprodução/Jornal O São Gonçalo/YouTube

Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã com transmissão do OSG Esportes - Foto: Reprodução/Jornal O São Gonçalo/YouTube

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, com quase 60 mil ingressos vendidos.

O canal do Jornal O São Gonçalo no YouTube transmite o clássico a partir das 15h30, com narração de Alexandre Chalita ao vivo no quadro OSG Esportes. A transmissão com imagens fica por conta da TV Globo, do Premiere e da ge tv.

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As duas equipes chegam ao confronto com objetivos distintos. O Flamengo tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, resultado que encerrou uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. O time rubro-negro persegue o líder Palmeiras, seis pontos à frente, e ainda tem um jogo atrasado contra o Mirassol no meio de semana, também no Maracanã.

O Botafogo busca reação após ser eliminado pelo Cienciano na Copa Sul-Americana, com placar agregado de 7 a 2. Pelo Brasileiro, o alvinegro não vence há três jogos, desde o 1 a 0 sobre o Cruzeiro. O clube está no meio da tabela, com 30 pontos, cinco à frente do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento, e nove atrás do Cruzeiro, que fecha o G-5. A partida atrasada contra o Grêmio, no Nilton Santos, ainda não tem data definida.

O equilíbrio marca a história do confronto no Brasileirão. Desde 1937, as equipes se enfrentaram 74 vezes na competição, com 30 empates, 27 vitórias do Flamengo e 17 do Botafogo, de acordo com a CBF. O rubro-negro marcou 91 gols, contra 75 do alvinegro.

Antes da bola rolar, o cantor Dudu Nobre se apresenta com a Charanga Rubro-Negra. O Flamengo, mandante da partida, promete exibir o maior mosaico 3D já feito no estádio, com 46 metros de largura e 25 de altura.

No Flamengo, Léo Pereira volta ao time após ser poupado contra o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim precisa achar um substituto para Plata, vendido ao Dínamo de Moscou, e tem Carrascal, Luiz Araújo e Paquetá como opções para o setor. Bruno Henrique está suspenso, e Alex Sandro, Vitão e De la Cruz seguem lesionados.

Do lado alvinegro, Rodrigo Bellão ganhou duas opções. Danilo se recuperou de um desconforto muscular e Arthur Cabral cumpriu suspensão, com chances de formar o ataque ao lado de Danilo Pereira. Huguinho deve voltar à equipe titular. Kaio Pantaleão, Paulinho e Barrera são desfalques.

Escalação provável do Flamengo: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Escalação provável do Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino, Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão.

Serviço

Jogo: Flamengo x Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo (30), às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão do OSG Esportes: canal do Jornal O São Gonçalo no YouTube, a partir das 15h30

Transmissão com imagem: TV Globo, Premiere e ge tv

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)