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Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã com transmissão do OSG Esportes

Clássico da 25ª rodada do Brasileirão começa às 16h deste domingo (30), com quase 60 mil ingressos vendidos

relogio min de leitura | Redação
Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã com transmissão do OSG Esportes
Flamengo e Botafogo se enfrentam no Maracanã com transmissão do OSG Esportes -

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de casa cheia, com quase 60 mil ingressos vendidos.

O canal do Jornal O São Gonçalo no YouTube transmite o clássico a partir das 15h30, com narração de Alexandre Chalita ao vivo no quadro OSG Esportes. A transmissão com imagens fica por conta da TV Globo, do Premiere e da ge tv.

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As duas equipes chegam ao confronto com objetivos distintos. O Flamengo tenta se recuperar da derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, resultado que encerrou uma sequência de 13 jogos de invencibilidade. O time rubro-negro persegue o líder Palmeiras, seis pontos à frente, e ainda tem um jogo atrasado contra o Mirassol no meio de semana, também no Maracanã.

O Botafogo busca reação após ser eliminado pelo Cienciano na Copa Sul-Americana, com placar agregado de 7 a 2. Pelo Brasileiro, o alvinegro não vence há três jogos, desde o 1 a 0 sobre o Cruzeiro. O clube está no meio da tabela, com 30 pontos, cinco à frente do Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento, e nove atrás do Cruzeiro, que fecha o G-5. A partida atrasada contra o Grêmio, no Nilton Santos, ainda não tem data definida.

O equilíbrio marca a história do confronto no Brasileirão. Desde 1937, as equipes se enfrentaram 74 vezes na competição, com 30 empates, 27 vitórias do Flamengo e 17 do Botafogo, de acordo com a CBF. O rubro-negro marcou 91 gols, contra 75 do alvinegro.

Antes da bola rolar, o cantor Dudu Nobre se apresenta com a Charanga Rubro-Negra. O Flamengo, mandante da partida, promete exibir o maior mosaico 3D já feito no estádio, com 46 metros de largura e 25 de altura.

No Flamengo, Léo Pereira volta ao time após ser poupado contra o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim precisa achar um substituto para Plata, vendido ao Dínamo de Moscou, e tem Carrascal, Luiz Araújo e Paquetá como opções para o setor. Bruno Henrique está suspenso, e Alex Sandro, Vitão e De la Cruz seguem lesionados.

Do lado alvinegro, Rodrigo Bellão ganhou duas opções. Danilo se recuperou de um desconforto muscular e Arthur Cabral cumpriu suspensão, com chances de formar o ataque ao lado de Danilo Pereira. Huguinho deve voltar à equipe titular. Kaio Pantaleão, Paulinho e Barrera são desfalques.

Escalação provável do Flamengo: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Escalação provável do Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino, Telles, Huguinho, Medina, Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão.

Serviço

Jogo: Flamengo x Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo (30), às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão do OSG Esportes: canal do Jornal O São Gonçalo no YouTube, a partir das 15h30

Transmissão com imagem: TV Globo, Premiere e ge tv

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Tags:

botafogo Campeonato Brasileiro clássico carioca Flamengo Maracanã transmissão ao vivo

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