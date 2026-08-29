Flamengo acerta renovação de Pulgar com aumento salarial e multa maior

O Flamengo chegou a um acordo com o volante Erick Pulgar para a renovação do contrato do chileno. O clube e o jogador trocam a documentação para a assinatura do novo vínculo.

O contrato anterior se encerrava no fim de 2027, mas a multa rescisória havia caído para US$ 4 milhões, cerca de R$ 20,8 milhões na cotação atual, a partir desta janela. O valor era considerado baixo para o mercado e tornava a saída do jogador mais acessível. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, do O Globo, o clube reajustou o salário sem chegar aos números pedidos pelo atleta, e Pulgar aceitou a proposta.

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"A renovação do Erick está bem encaminhada e é resultado de uma relação construída com muito respeito entre todas as partes", afirmou o empresário Fabio Pinto.

Segundo ele, o volante está identificado com o clube, com a torcida e com o elenco, e sempre demonstrou a vontade de permanecer no Rubro-Negro.

O empresário confirmou o interesse estrangeiro. Ele disse que houve consultas concretas de fora do Brasil, o que considera natural para um atleta do nível do chileno, mas afirmou que o Flamengo foi tratado como prioridade desde o início das conversas. Pulgar recebeu propostas de clubes do Oriente Médio com salários maiores e optou pela permanência em caso de valorização, segundo informações.

A última renovação do volante havia ocorrido em março do ano passado, com aumento salarial que ainda o deixava abaixo de outros meio-campistas reservas do elenco. O jogador buscava o que pode ser o último grande contrato da carreira.

No clube desde 2022, o chileno completou quatro anos de Flamengo e soma 171 jogos, seis gols e nove assistências. No clube, Pulgar foi campeão dos Campeonatos Cariocas de 2024, 2025 e 2026, as Libertadores de 2022 e 2025, as Copas do Brasil de 2022 e 2024, a Supercopa do Brasil de 2025 e o Brasileiro de 2025.

À disposição da comissão técnica, Pulgar pode enfrentar o Botafogo neste domingo (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.