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Flamengo estampa marca de Maricá na camisa em jogos do Brasileiro Feminino

Marca do município estará no uniforme rubro-negro nos dois confrontos contra a Ferroviária pelas quartas de final

relogio min de leitura | Redação
O anúncio foi feito pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá
O anúncio foi feito pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá -

O Flamengo vai levar o nome de Maricá na camisa nos dois próximos jogos do time feminino, contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A marca do município será estampada no uniforme rubro-negro durante os confrontos.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Maricá, Washington Quaquá, nas redes sociais. Segundo ele, a iniciativa faz parte da aproximação entre o município e o Flamengo para uma possível parceria voltada ao desenvolvimento do futebol feminino.

Imagem ilustrativa da imagem Flamengo estampa marca de Maricá na camisa em jogos do Brasileiro Feminino

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Quaqua afirmou que já teve conversas com o presidente do Flamengo, Bap, e que as negociações estão na fase final de formalização.

A presença da marca de Maricá na camisa acontece nos dois jogos que definem uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.

Tags:

Campeonato Brasileiro Feminino Flamengo Flamengo Feminino Maricá

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