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Barcelona encaminha contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal

Atacante brasileiro deve deixar o futebol inglês para reforçar o clube espanhol na reta final da janela de transferências

relogio min de leitura | Redação
Jogador conviveu com lesões no Arsenal e espera retomar a boa fase na carreira na Espanha
Jogador conviveu com lesões no Arsenal e espera retomar a boa fase na carreira na Espanha -

O Barcelona está perto de contratar o atacante brasileiro Gabriel Jesus, de 29 anos, atualmente no Arsenal. O clube espanhol avançou nas negociações e encaminhou um acordo para levar o jogador à Espanha. A transferência ainda depende dos últimos trâmites e da oficialização dos clubes.

Segundo informações da imprensa internacional, o Barcelona deve pagar cerca de 10 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 60 milhões. Gabriel Jesus deve viajar para a Espanha para realizar exames médicos antes da assinatura do contrato.

A chegada do brasileiro surge como uma alternativa para reforçar o comando de ataque do Barcelona após a saída de Robert Lewandowski. O clube catalão buscava inicialmente a contratação de Julián Álvarez, mas encontrou dificuldades nas negociações com o Atlético de Madrid.

Gabriel Jesus tem contrato com o Arsenal até 2027, mas perdeu espaço no elenco inglês. O atacante, revelado pelo Palmeiras, atua no futebol europeu desde 2017, quando foi contratado pelo Manchester City. Em 2022, transferiu-se para o Arsenal.

No clube londrino, o brasileiro disputou mais de 100 partidas e conquistou espaço principalmente pela versatilidade no setor ofensivo. No Barcelona, a expectativa é que possa atuar como centroavante e também em outras posições do ataque.

Caso a negociação seja confirmada oficialmente, Gabriel Jesus passará a integrar o elenco comandado por Hansi Flick.

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Arsenal Barcelona Gabriel Jesus

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