Brasil é ouro no Mundial de Canoagem com Isaquias Queiroz

O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro na prova do C1 500m do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, neste sábado (29), em Poznan, na Polônia. O baiano, de 32 anos, cravou o tempo de 1min46s08 e superou o tcheco Martin Fuksa, que ficou com a prata. O chinês Bowen Ji completou o pódio.

É a 15ª medalha de Isaquias em mundiais, sendo oito de ouro, uma de prata e seis de bronze, e a primeira desde 2022. O título vem um dia depois de o brasileiro terminar em último lugar na final do C1 1000m, na sexta-feira (28), com 4min22s13, em prova vencida por Fuksa, com 4min07s44.

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O canoísta afirmou que controlar o ritmo no meio do percurso foi fundamental para explodir na reta final e superar o tcheco em uma chegada acirrada. Ele contou que trocou de canoa na véspera e enfrentou vento forte durante a disputa.

"Consegui o que queria, segurar um pouco e subir no final", disse o brasileiro.

Ao comemorar o resultado, o brasileiro reconheceu que a preparação para a competição não foi ideal, mas afirmou que não estava em busca de desculpas. Segundo ele, o objetivo principal era somar pontuação e conquistar justamente a medalha do C1 500m.

"Estou muito feliz, campeão mundial novamente, quatro vezes campeão do C1 500", declarou o canoísta, que disse ter como foco os Jogos Olímpicos de Los Angeles.