Vasco pressiona, mas fica no empate com o Olimpia na Sul-Americana

O Vasco fez um bom jogo diante de sua torcida, mas não conseguiu transformar o domínio em vitória e empatou por 0 a 0 com o Olimpia, na noite desta quinta-feira (13), em São Januário, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Empurrado pelos torcedores, o Cruzmaltino assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos, criou as principais oportunidades e pressionou a equipe paraguaia durante boa parte do duelo. No entanto, esbarrou na grande atuação do goleiro Gastón Olveira e na falta de eficiência nas finalizações.

O Olimpia adotou uma postura mais cautelosa, fechando os espaços e apostando nos contra-ataques. Apesar da posse de bola e da intensidade ofensiva do Vasco, a equipe carioca não conseguiu furar o bloqueio defensivo dos paraguaios e viu o placar permanecer inalterado até o apito final.

Na segunda etapa, o técnico vascaíno promoveu mudanças para aumentar o poder ofensivo da equipe, mas o panorama do jogo pouco mudou. O Vasco continuou pressionando, enquanto o Olimpia valorizava a posse de bola e administrava o empate.

Com a igualdade em São Januário, a vaga nas quartas de final será decidida no jogo de volta, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Quem vencer garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.