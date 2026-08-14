Botafogo toma de seis, é humilhado e precisa de milagre para se classificar na Sula

O Botafogo foi humilhado na Sul-Americana ao perder por 6 a 1 para o Cienciano, do Peru. A partida aconteceu na altitude de Cusco, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, nesta quinta-feira (13), e foi válida pelas oitavas de final do torneio.

Com a goleada sofrida, o time de General Severiano precisa de um milagre no jogo da volta para se manter vivo na competição. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (20), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

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O Botafogo viu os mandantes abrirem quatro gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, o time carioca diminuiu com Matheus Martins, em uma bela cobrança de falta.

Porém, a reação do Botafogo parou por aí. O time peruano ainda marcou outros dois gols, que selaram a goleada histórica.

O Fogão precisa vencer por, no mínimo, cinco gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por seis ou mais gols garante a classificação direta.

O Botafogo volta a campo neste domingo (16), contra o Vitória, no Barradão. A partida acontece às 18h30.