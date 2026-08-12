Arena Niterói recebe Copa Supervôlei Feminino em setembro

Niterói será palco da Copa Supervôlei Feminino 2026 entre os dias 24 e 26 de setembro. A competição será realizada na nova Arena Niterói, na Av. Visconde do Rio Branco, 756, no centro de Niterói.

O evento reunirá três equipes da elite do vôlei brasileiro em um torneio que abre a temporada nacional.

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Participam do torneio o Sesc RJ Flamengo, o Fluminense e o Dentil Praia Clube, atual campeão da Superliga Feminina. Ao todo, serão três partidas, com presença de jogadoras da Seleção Brasileira e de destaques internacionais.

Confira a programação:

24/09 (19h): Sesc RJ Flamengo x Fluminense

25/09 (20h): Fluminense x Dentil Praia Clube

26/09 (19h): Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo

Os ingressos estão à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

