Fluminense volta a jogar mal e fica no empate com o Rivadavia na Libertadores

O Fluminense fez mais uma partida ruim após o retorno da paralisação da Copa do Mundo e ficou no empate em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, da Argentina, na noite desta terça-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, o Tricolor terá que vencer fora de casa para avançar às quartas de final.

Repetindo a falta de qualidade ofensiva apresentada nas últimas partidas, o Fluminense teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e levar perigo ao gol adversário. Com uma escalação mais cautelosa, utilizando três volantes, o Tricolor foi pouco efetivo durante o primeiro tempo.

Na segunda etapa, o técnico Luis Zubeldía promoveu mudanças e colocou jogadores mais ofensivos em campo, mas a equipe novamente não conseguiu ser incisiva. A melhor oportunidade da partida, inclusive, foi do Independiente Rivadavia, que acertou a trave defendida por Fábio.

O desempenho irritou a torcida presente no Maracanã. O time e o técnico Luis Zubeldía foram vaiados em diferentes momentos da partida. Após o apito final, os torcedores também protestaram e chamaram a equipe de "sem vergonha".

Jogo de volta

Fluminense e Independiente Rivadavia voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (18), às 19h (de Brasília), na Argentina. Como não há vantagem pelo empate, o Tricolor precisará vencer no tempo normal para garantir a classificação. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.