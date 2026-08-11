Jogador do Maricá é escolhido para a seleção da Série A2 do Carioca; confira a lista

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou, nesta segunda-feira (10), a seleção da Série A2 do Campeonato Carioca. A solenidade de premiação aconteceu na churrascaria Rio Brasa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Além da seleção do torneio, foram premiados o melhor técnico, o craque da competição, a revelação, o artilheiro e o gol mais bonito.

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Wendel Costa, do Americano, foi eleito o melhor técnico, enquanto Abuda, também do Americano, ficou com o prêmio de craque da competição. A revelação foi Fortunato, do America. Matheus Goiano, do Resende, terminou como artilheiro, enquanto Lekinho, do Americano, levou o prêmio de gol mais bonito.

O Maricá teve um representante na seleção do torneio. O zagueiro Paulo Cesar, conhecido como PC, foi escolhido para integrar a equipe ideal da Série A2.

Zagueiro foi destaque do Maricá na competição | Foto: Bruno Maia/Maricá FC

Campeão do torneio, o Americano, e o Resende, vice-campeão, foram os clubes com mais jogadores selecionados, com quatro atletas cada. Na sequência aparece o America, com dois representantes, enquanto o Maricá teve um jogador escolhido.

Solenidade premiou os melhores do campeonato | Foto: Agência Ferj

Confira a seleção da Série A2:

Goleiro: Pedro Henrique (Resende)

Lateral-direito: Vitinho (Resende)

Lateral-esquerdo: Arthur Vignoli (America)

Zagueiros: Iefaniy (Americano) e Paulo Cesar (Maricá)

Volante: Abuda (Americano)

Meias: JV (Resende) e Ricardinho (Americano)

Atacantes: Fortunato (America) e João Maranhão (Americano)

Centroavante: Matheus Goiano (Resende)