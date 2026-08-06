São Gonçalo empata com Sampaio Corrêa no primeiro jogo das quartas de final da Copa Rio

São Gonçalo e Sampaio Corrêa empataram em 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Rio, disputado na tarde desta quarta-feira (5), no Estádio Los Larios, em Xerém.

Com o resultado, quem vencer o duelo da próxima quarta-feira (12), às 14h45, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, garante vaga na semifinal da competição. Em caso de novo empate, independente do placar, a decisão será definida nos pênaltis.

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O São Gonçalo chegou às quartas de final após eliminar o Volta Redonda nas oitavas. Depois de vencer a primeira partida por 2 a 1, a equipe gonçalense garantiu a classificação com um empate sem gols no jogo de volta e confirmou a classificação para as quartas da competição.

Já o Sampaio Corrêa assegurou sua vaga ao superar o Resende na fase anterior. A equipe da Região dos Lagos venceu os dois jogos: 1 a 0 no jogo de ida e 2 a 0 na volta.