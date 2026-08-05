Vasco vence o Fluminense e avança na Copa do Brasil
Em jogo eletrizante, Cruzmaltino faz 3 a 1 e segue vivo em busca do título nacional
O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (5), pelas quartas de final da Copa do Brasil, e eliminou, mais uma vez, o Tricolor da competição nacional. O próximo adversário do Gigante da Colina será definido em sorteio da CBF.
Diferentemente do jogo do último sábado, em que os dois clubes pareciam não querer atacar, desta vez o clássico foi uma verdadeira "trocação".
No primeiro tempo, o Vasco dominou as ações da partida, criou as melhores oportunidades e chegou ao gol. Brenner arriscou de fora da área, a bola desviou em Ignácio e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Fábio.
Na segunda etapa, o Fluminense voltou melhor e teve duas boas oportunidades para empatar, incluindo uma bola na trave de Canobbio. Mas quem voltou a marcar foi o Cruzmaltino, em um rápido contra-ataque. Andrés Gomes cruzou, e Brenner, novamente, ampliou o placar.
Em desvantagem, o Fluminense se lançou ao ataque e passou a ter mais posse de bola, enquanto o Vasco explorava os contra-ataques. Aos 32 minutos, Martinelli iniciou a jogada ofensiva do Tricolor e apareceu na área para finalizar e marcar um belo gol.
A partir daí, o Fluminense se lançou completamente ao ataque, deixando espaços na defesa. E, quando tudo parecia definido, veio o golpe final. Em mais um contra-ataque, Ádson tabelou com Thiago Mendes e tocou para Puma Rodríguez apenas empurrar a bola para o fundo da rede e fechar o placar.
Com o resultado e a soma dos dois confrontos, o Vasco garantiu a classificação para a próxima fase e conhecerá seu adversário em sorteio da CBF. Já o Fluminense segue na disputa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.