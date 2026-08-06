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Polícia Civil do Rio investiga injúria racial contra Vini Jr. após comentário em rede social

Comentário com conteúdo racista motivou investigação após denúncia do Ministério Público do Rio

relogio min de leitura | Redação
O comentário foi publicado em 16 de abril de 2026, um dia após o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões
O comentário foi publicado em 16 de abril de 2026, um dia após o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões -

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um caso de injúria racial contra o atacante Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira. A investigação teve início após um comentário em rede social que dizia: "Depois não quer ser chamado de macaco".

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que instaurou inquérito a partir de uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

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O comentário foi publicado em 16 de abril de 2026, um dia após o confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

Durante a partida, Vinícius Júnior se envolveu em um desentendimento com o alemão Joshua Kimmich após uma disputa de bola, situação que repercutiu nas redes sociais, gerando discussões sobre o comportamento dos atletas.

Comentário de cunho racista direcionado a Vini Jr. após desentendimento com o alemão Joshua Kimmich, durante partida da Liga dos Campeões
Comentário de cunho racista direcionado a Vini Jr. após desentendimento com o alemão Joshua Kimmich, durante partida da Liga dos Campeões |  Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Pela legislação brasileira, denúncias de injúria racial podem ser apresentadas por qualquer cidadão, mesmo que não seja a vítima. Durante as investigações, a Polícia Civil deverá ouvir tanto o autor da publicação quanto o jogador.

Os ataques racistas contra Vinícius Júnior têm sido recorrentes desde sua chegada ao futebol espanhol. O atacante afirma ter sido alvo desse tipo de crime ao menos 20 vezes durante sua trajetória no Real Madrid.

O episódio mais recente antes da abertura deste inquérito ocorreu em fevereiro, na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, pelos playoffs da Liga dos Campeões. Após comemorar um gol com uma dança, o brasileiro denunciou ter sido chamado de "macaco" pelo meia argentino Gianluca Prestianni.

A acusação foi corroborada por Kylian Mbappé, que afirmou, em entrevista à TNT Sports, ter ouvido o jogador argentino repetir ofensas racistas contra Vinícius Júnior durante a partida. A Uefa puniu Prestianni com seis jogos de suspensão por “conduta discriminatória”.

Tags:

Polícia Civil Racismo Vini Jr

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