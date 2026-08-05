Vini Jr. recebe nova proposta do Real Madrid e negociação por renovação avança

O atacante Vinícius Júnior, natural de São Gonçalo, está mais próximo de renovar o contrato com o Real Madrid. Após uma reunião realizada nesta quarta-feira (5), o clube espanhol apresentou uma nova proposta ao brasileiro, com vínculo até junho de 2031, em um movimento que marcou uma mudança de postura nas negociações e aproximou as partes de um acordo.

De acordo com o ge, o Real Madrid ampliou a oferta financeira e passou a incluir um bônus mais elevado pela assinatura do novo contrato, além de premiações por metas individuais e cláusulas de permanência. O formato aproxima a proposta da pedida feita pelo estafe do atacante e foi recebido de forma positiva tanto pelo jogador quanto por seus representantes.

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Caso aceite a renovação, Vinícius passará a receber o teto salarial estabelecido pelo presidente Florentino Pérez para o elenco, de 20 milhões de euros por temporada. Com os bônus previstos no contrato, o valor total poderá superar esse montante ao longo da duração do vínculo.

O avanço nas tratativas reduz a possibilidade de uma transferência para o Arsenal. Nos últimos dias, veículos da imprensa inglesa informaram que o clube londrino estudava apresentar uma proposta de 150 milhões de euros, cerca de R$ 888 milhões, valor que poderia representar a maior contratação da história da Premier League. De acordo com o ge, porém, o Arsenal não chegou a formalizar uma oferta ao Real Madrid nem ao estafe do jogador e aguarda o desfecho das negociações pela renovação.

As especulações sobre o futuro do brasileiro ganharam força após o ex-jogador e ex-dirigente do Real Madrid Pedja Mijatović afirmar, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER, que Vinícius havia recusado a primeira proposta de renovação apresentada pelo clube. Com a nova investida da diretoria merengue, entretanto, o cenário mudou e as conversas passaram a evoluir.

Aos 26 anos, Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e é um dos principais nomes da equipe espanhola. Revelado pelo Flamengo, o atacante nasceu e cresceu em São Gonçalo antes de iniciar a carreira no futebol europeu. Desde que chegou ao clube espanhol, conquistou títulos como a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA, consolidando-se também como um dos destaques da Seleção Brasileira.

Agora, a decisão sobre a renovação está nas mãos do atacante. Segundo os bastidores divulgados pelo ge, tanto o Real Madrid quanto os representantes de Vinícius deixaram a reunião desta quarta-feira dispostos a concluir o acordo nos próximos dias.