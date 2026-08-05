Copa do Brasil: com transmissão do OSG Esportes, Fluminense e Vasco duelam por vaga nas quartas de final

Flu e Vasco decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil, nesta quarta (04) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Flu e Vasco decidem uma vaga nas quartas da Copa do Brasil, nesta quarta (04) - Foto: Matheus Lima/Vasco

Dia de decisão na Copa do Brasil. Fluminense e Vasco se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da competição. A partida terá transmissão ao vivo do OSG Esportes, à partir das 21h.

O jogo de ida terminou 0 a 0. Com isso, um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis. Quem vencer, segue no torneio. Os primeiros 90 minutos do confronto foram de nível técnico baixo. As duas equipes erraram passes e decisões simples no meio de campo. O Fluminense teve duas boas chances, mas parou em Léo Jardim; o Vasco viu Tchê Tchê desperdiçar uma boa cabeçada na pequena área.

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Provável escalação do Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Brenner, David (Nuno Moreira).

A arbitragem é de Wilton Pereira Sampaio (GO). O assistentes são Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO). O VAR é comandado por Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).