Fluminense e Vasco duelam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com transmissão do OSG Esportes

Na quarta-feira (05), Fluminense e Vasco vão se reencontrar no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), disputando uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil de 2026. O empate em 0 a 0 no primeiro jogo, no último sábado (1º), não coloca ninguém em vantagem. Com isso, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para este jogão entre os rivais cariocas, o OSG Esportes estará transmitindo AO VIVO todas as emoções direto do Maior do Mundo com toda a nossa equipe. Para conferir o clássico decisivo, basta acessar o nosso YouTube: @osaogoncaloo.

Leia também:

Itaboraí inicia aulas do pré-vestibular presencial “Passaporte para o Futuro”

PM prende foragido apontado como gerente do tráfico no Rio do Ouro, em São Gonçalo

Mandante do jogo, o Fluminense não terá Thiago Silva e Freytes. Jemmes também fica de fora, já que o clube decidiu estender a preparação física do jogador, por precaução. O time deve ser o mesmo do primeiro jogo, com Igor Rabello e Ignácio fazendo a dupla de zaga. No ataque, John Kennedy deve seguir entre os titulares e Hulk como opção no banco de reservas.

Já o Vasco terá o retorno de Thiago Mendes no meio de campo. O volante estava suspenso e deve ser titular para o duelo decisivo. O técnico Pedro Emanuel ainda não definiu a escalação, mas o camisa 23 deve ser a única novidade. Pensando em uma provável disputa por pênaltis, o Cruzmaltino tem bom aproveitamento recente em decisões. Mas, em relação ao ano passado, contra o mesmo Fluminense, também pela Copa do Brasil, o time perdeu quatro dos cinco batedores: Vegetti, Rayan, Coutinho e Victor Luis. Apenas Puma Rodríguez, autor da cobrança que sacramentou a classificação vascaína, segue no clube.