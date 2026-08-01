Flamengo segue como maior torcida do país; veja ranking do Datafolha

Torcida do Flamengo segue como a maior do país - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Torcida do Flamengo segue como a maior do país - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo segue como maior torcida do Brasil, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesse sábado (1). O levantamento aponta que 22% dos brasileiros declaram torcer para o rubro-negro. Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 14%.

Também aparecem no ranking Palmeiras (7%), São Paulo (6%), Cruzeiro (4%), Vasco (3%) e Grêmio (3%). Na sequência estão seleção brasileira (2%), Atlético-MG (2%), Internacional (2%), Santos (2%) e Fluminense (2%). Com 1% surgem Bahia, Botafogo, Vitória, Athletico-PR, Sport e Remo.

Outros 22% dos entrevistados disseram não torcer para nenhum clube.

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A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Veja a lista completa:

1- Flamengo — 22%

2- Corinthians — 14%

3- Palmeiras — 7%

4- São Paulo — 6%

5- Cruzeiro — 4%

6- Vasco — 3%

7- Grêmio — 3%

8- Seleção Brasileira — 2%

9- Atlético-MG — 2%

10- Internacional — 2%

11- Santos — 2%

12- Fluminense — 2%

13- Bahia — 1%

14- Botafogo — 1%

15- Vitória — 1%

16- Athletico-PR — 1%

17- Sport — 1%

18- Remo — 1%