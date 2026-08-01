Flamengo segue como maior torcida do país; veja ranking do Datafolha
Pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 23 de julho
O Flamengo segue como maior torcida do Brasil, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesse sábado (1). O levantamento aponta que 22% dos brasileiros declaram torcer para o rubro-negro. Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 14%.
Também aparecem no ranking Palmeiras (7%), São Paulo (6%), Cruzeiro (4%), Vasco (3%) e Grêmio (3%). Na sequência estão seleção brasileira (2%), Atlético-MG (2%), Internacional (2%), Santos (2%) e Fluminense (2%). Com 1% surgem Bahia, Botafogo, Vitória, Athletico-PR, Sport e Remo.
Outros 22% dos entrevistados disseram não torcer para nenhum clube.
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A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 139 municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Veja a lista completa:
1- Flamengo — 22%
2- Corinthians — 14%
3- Palmeiras — 7%
4- São Paulo — 6%
5- Cruzeiro — 4%
6- Vasco — 3%
7- Grêmio — 3%
8- Seleção Brasileira — 2%
9- Atlético-MG — 2%
10- Internacional — 2%
11- Santos — 2%
12- Fluminense — 2%
13- Bahia — 1%
14- Botafogo — 1%
15- Vitória — 1%
16- Athletico-PR — 1%
17- Sport — 1%
18- Remo — 1%