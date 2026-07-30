Novo camisa 9 é apresentado pelo Botafogo: 'Espero fazer muitos gols'

Mais um jogador chegou ao Botafogo. Foi apresentado nesta quinta-feira (30), o centroavante Danilo Pereira, de 27 anos. O atacante estava emprestado ao Rangers, da Escócia, e foi repassado ao Alvinegro, com vínculo de um ano e obrigação de compra a partir de metas atingidas.

"Agradeço a todos por terem me recebido muito bem. Foi um momento especial para mim e para a minha família. Passei a minha carreira fora, sai do Brasil com 18 anos. Eu venho muito motivado em mostrar tudo o que aprendi fora. É a primeira vez fazendo uma entrevista em português, vou tentar me acostumar", afirmou Danilo nas primeiras palavras como jogador do Botafogo.

O atleta chegou no Rio na semana passada e já participou de um treino com a equipe, antes da partida contra o Cruzeiro.

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Danilo ficou durante nove anos no futebol europeu e teve passagens por diversos times da Holanda como Ajax, Feyenoord, FC Twente e NEC Nijmegen. Ele já estava sendo monitorado pelo scout do Botafogo há algumas janelas.

"Estou numa das minhas melhores fases como profissional. Estou muito motivado, aprendi muita coisa dentro e fora de campo lá. Aquele Danilo tinha muito para evoluir (em 2022, quando o Botafogo lhe fez a primeira oferta). Estou com uma bagagem bem maior do que quando era bem mais novo. Chego bem fisicamente, estou evoluindo e estou bem. Estou pronto", garantiu.

O jogador já se colocou a disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar na próxima partida do Alvinegro, contra o Fluminense, no próximo sábado (8). Danilo chega para disputar posição com Arthur Cabral e os jovens Kadir e Lucas Emanuel.

"Muita coisa aconteceu nesses dias aqui. Já tenho noção de como o mister quer que eu jogue. Sou um jogador que gosta de movimentar bastante, e isso encaixa no estilo brasileiro. Espero fazer muitos gols e me adaptar como consegui me adaptar lá fora", afirmou o atleta.

