Uefa ameaça boicotar torneios da Fifa por plano de venda de ações

Caso o projeto da Fifa seja mantido, a medida pode afetar torneios como a Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para o Brasil - Foto: Divulgação/Fifa

Caso o projeto da Fifa seja mantido, a medida pode afetar torneios como a Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para o Brasil - Foto: Divulgação/Fifa

A Uefa anunciou nesta quinta-feira (30) que poderá retirar todas as suas seleções das competições organizadas pela Fifa caso a entidade mantenha o projeto de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender parte das ações a investidores privados.

Em nota, a entidade europeia informou que as 55 federações filiadas rejeitam de forma unânime a proposta e afirmam que só voltarão a disputar competições da Fifa se o plano for definitivamente descartado.

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Caso o projeto da Fifa seja mantido, a medida pode afetar torneios como a Copa do Mundo Feminina de 2027, marcada para o Brasil.

A proposta da Fifa prevê a criação da Fifa Forward Enterprise (FFE), subsidiária que passaria a administrar os direitos comerciais e a organização das competições da entidade.

A Fifa manteria o controle da empresa, mas venderia uma participação minoritária para investidores privados.

Segundo o presidente Gianni Infantino, a medida permitiria ampliar os repasses às federações nacionais. A expectativa é arrecadar cerca de US$ 4,2 bilhões com a venda das ações, aumentando os recursos destinados às associações filiadas nos próximos ciclos de Copa do Mundo.