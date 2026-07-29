Neymar diz que não pretende voltar a jogar pela Seleção Brasileira

Neymar descartou a possibilidade de vestir a camisa da seleção mais uma vez - Foto: Divulgação/ Rafael Ribeiro / CBF

Neymar descartou a possibilidade de vestir a camisa da seleção mais uma vez - Foto: Divulgação/ Rafael Ribeiro / CBF

Enfim, Neymar falou sobre seu futuro com a camisa da Seleção Brasileira. Após a vitória do Santos por 4 a 2 sobre a Universidad Central, da Venezuela, nesta terça-feira (28), na Vila Belmiro, o camisa 10 afirmou que não pretende mais defender a Seleção.

A declaração foi resposta a um comentário de Lucas Moura no programa Esporte Record. O meia-atacante do São Paulo disse esperar ver Neymar na próxima Copa do Mundo.

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"Agradeço, mas não vai ter, não. Meu momento na Seleção Brasileira acho que já foi. Fiz história ali e sou muito feliz", afirmou.

Neymar acrescentou que viveu momentos marcantes com a camisa da seleção e acredita que seu ciclo chegou ao fim.

"Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais”, disse o camisa dez.

Caso confirme a aposentadoria da equipe nacional, Neymar encerra sua trajetória com números históricos. Foram 130 partidas, sendo o maior artilheiro da história da seleção com 80 gols e o jogador com mais passes para gol, com 58 assistências distribuídas.

O atacante também se junta ao rei Pelé como os únicos jogadores a disputar quatro edições de Copa do Mundo pelo Brasil e marcar em todas as edições.

Na Copa do Mundo de 2026, Neymar precisou se recuperar de uma lesão na panturrilha durante a competição. O atacante entrou em campo em duas partidas e marcou um gol.