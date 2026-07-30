Seleção francesa anuncia novo escudo; saiba mais
Mudança é válida para todas as equipes da Federação Francesa de Futebol (FFF), tanto masculinas quanto femininas
Após oficializar Zinedine Zidane como seu novo técnico, a França segue anunciando mudanças. A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou o novo escudo do uniforme da seleção.
A nova identidade visual proposta apresenta mudança nos tons das cores e maior destaque para o galo gaulês, um dos símbolos nacionais do país.
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O galo continua em destaque, porém com um novo desenho, com traços mais marcantes e sem o contorno hexagonal. Com as mudanças, o galo passa a estar virado para o lado esquerdo.
A Mudança é válida para todas as equipes da Federação Francesa de Futebol (FFF), tanto masculinas quanto femininas
A última vez que a França alterou seu escudo foi em 2018, após a conquista da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, o escudo ficou mais verticalizado e a segunda estrela, referente à conquista do Mundial, foi posicionada acima do hexágono.