Seleção francesa anuncia novo escudo; saiba mais

Federação Francesa de Futebol (FFF) terá nova identidade visual em seu escudo - Foto: Divulgação/ FFF

Federação Francesa de Futebol (FFF) terá nova identidade visual em seu escudo - Foto: Divulgação/ FFF

Após oficializar Zinedine Zidane como seu novo técnico, a França segue anunciando mudanças. A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou o novo escudo do uniforme da seleção.

A nova identidade visual proposta apresenta mudança nos tons das cores e maior destaque para o galo gaulês, um dos símbolos nacionais do país.

Leia também:

Neymar diz que não pretende voltar a jogar pela Seleção Brasileira

Espanha lança moeda comemorativa após conquista da Copa do Mundo de 2026

"Nosso emblema, nossa herança", destaca o anúncio do novo escudo | Foto: Divulgação/ FFF

O galo continua em destaque, porém com um novo desenho, com traços mais marcantes e sem o contorno hexagonal. Com as mudanças, o galo passa a estar virado para o lado esquerdo.

A Mudança é válida para todas as equipes da Federação Francesa de Futebol (FFF), tanto masculinas quanto femininas

A última vez que a França alterou seu escudo foi em 2018, após a conquista da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, o escudo ficou mais verticalizado e a segunda estrela, referente à conquista do Mundial, foi posicionada acima do hexágono.