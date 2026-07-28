Internacional usa áudio falso do VAR em julgamento de Victor Gabriel por lance que lesionou Gabriel Pec

O Internacional utilizou um áudio falso do árbitro de vídeo (VAR) durante o julgamento do zagueiro Victor Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), realizado na manhã desta terça-feira (28). A gravação, usada pela defesa para tentar reduzir a punição do jogador pelo lance que lesionou Gabriel Pec, do Cruzeiro, foi retirada de uma página de humor nas redes sociais. O material não correspondia ao áudio oficial da cabine do VAR.

Apesar da tentativa da defesa, o material não alterou o entendimento da Sexta Comissão Disciplinar do STJD. Victor Gabriel foi suspenso por seis partidas. Além disso, conforme prevê o § 3º do artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ele poderá permanecer impedido de atuar até que Gabriel Pec esteja apto a retornar aos treinamentos, caso a recuperação do atacante ultrapasse o período da punição inicial. A suspensão complementar tem prazo máximo de 180 dias. O Internacional ainda pode recorrer da decisão.

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Durante a sessão, o advogado do Internacional, Rogério Pastl, apresentou um suposto diálogo entre o árbitro de vídeo e a equipe de arbitragem para argumentar que a expulsão teria sido motivada pelas consequências da jogada, e não pela ação em si.

Três auditores já haviam votado quando a auditora Aline Gonçalves questionou a defesa sobre a origem do material. Ela pediu que o advogado confirmasse a fonte do áudio utilizado na fundamentação do voto anterior, já que notícias recentes apontavam que a gravação não seria verídica, e perguntou se o Internacional teria como garantir a veracidade da prova.

Victor Gabriel é punido por jogada violenta em Gabriel Pec | Foto: Divugação/STJD

Pastl reconheceu que a informação havia sido apresentada como verdadeira, mas afirmou que precisaria checar a origem exata do material naquele momento. Ele pediu que a auditora desconsiderasse a prova ou suspendesse o julgamento até que a defesa pudesse confirmar a fonte, alegando que a equipe do escritório responsável pela coleta do áudio havia informado se tratar da gravação oficial do VAR, sem que ele próprio pudesse comprovar isso de imediato.

Os auditores chegaram a avaliar a possibilidade de adiar o julgamento por 24 horas para verificar a autenticidade do áudio, mas, como o resultado já estava praticamente definido, a sessão prosseguiu normalmente. Ao final, o advogado do Internacional negou ter agido de má-fé.

O caso teve origem na partida entre Internacional e Cruzeiro, disputada na última quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, Victor Gabriel atingiu a perna esquerda de Gabriel Pec com as travas da chuteira durante uma disputa de bola. O árbitro Flávio Rodrigues aplicou cartão vermelho direto ao defensor, enquanto o atacante deixou o gramado de ambulância.

Exames realizados posteriormente confirmaram uma fratura na tíbia da perna esquerda de Gabriel Pec. O jogador foi submetido a uma cirurgia e ainda não há previsão oficial para seu retorno aos treinamentos.