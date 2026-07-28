Internacional usa áudio falso do VAR em julgamento de Victor Gabriel por lance que lesionou Gabriel Pec
Gravação apresentada pela defesa foi retirada de uma página de humor nas redes sociais
O Internacional utilizou um áudio falso do árbitro de vídeo (VAR) durante o julgamento do zagueiro Victor Gabriel no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), realizado na manhã desta terça-feira (28). A gravação, usada pela defesa para tentar reduzir a punição do jogador pelo lance que lesionou Gabriel Pec, do Cruzeiro, foi retirada de uma página de humor nas redes sociais. O material não correspondia ao áudio oficial da cabine do VAR.
Apesar da tentativa da defesa, o material não alterou o entendimento da Sexta Comissão Disciplinar do STJD. Victor Gabriel foi suspenso por seis partidas. Além disso, conforme prevê o § 3º do artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), ele poderá permanecer impedido de atuar até que Gabriel Pec esteja apto a retornar aos treinamentos, caso a recuperação do atacante ultrapasse o período da punição inicial. A suspensão complementar tem prazo máximo de 180 dias. O Internacional ainda pode recorrer da decisão.
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Durante a sessão, o advogado do Internacional, Rogério Pastl, apresentou um suposto diálogo entre o árbitro de vídeo e a equipe de arbitragem para argumentar que a expulsão teria sido motivada pelas consequências da jogada, e não pela ação em si.
Três auditores já haviam votado quando a auditora Aline Gonçalves questionou a defesa sobre a origem do material. Ela pediu que o advogado confirmasse a fonte do áudio utilizado na fundamentação do voto anterior, já que notícias recentes apontavam que a gravação não seria verídica, e perguntou se o Internacional teria como garantir a veracidade da prova.
Pastl reconheceu que a informação havia sido apresentada como verdadeira, mas afirmou que precisaria checar a origem exata do material naquele momento. Ele pediu que a auditora desconsiderasse a prova ou suspendesse o julgamento até que a defesa pudesse confirmar a fonte, alegando que a equipe do escritório responsável pela coleta do áudio havia informado se tratar da gravação oficial do VAR, sem que ele próprio pudesse comprovar isso de imediato.
Os auditores chegaram a avaliar a possibilidade de adiar o julgamento por 24 horas para verificar a autenticidade do áudio, mas, como o resultado já estava praticamente definido, a sessão prosseguiu normalmente. Ao final, o advogado do Internacional negou ter agido de má-fé.
O caso teve origem na partida entre Internacional e Cruzeiro, disputada na última quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, Victor Gabriel atingiu a perna esquerda de Gabriel Pec com as travas da chuteira durante uma disputa de bola. O árbitro Flávio Rodrigues aplicou cartão vermelho direto ao defensor, enquanto o atacante deixou o gramado de ambulância.
Exames realizados posteriormente confirmaram uma fratura na tíbia da perna esquerda de Gabriel Pec. O jogador foi submetido a uma cirurgia e ainda não há previsão oficial para seu retorno aos treinamentos.