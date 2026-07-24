Resultado da seleção brasileira na Copa América pode decidir o futuro de Ancelotti no comando da equipe

O técnico, de 66 anos, Ancelotti teve o seu contrato renovado com a seleção brasileira até a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2030 - Foto: Reprodução

O técnico, de 66 anos, Ancelotti teve o seu contrato renovado com a seleção brasileira até a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2030 - Foto: Reprodução

Com a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, algo que não acontecia há 36 anos, Carlo Ancelotti tem uma meta nesse ciclo que se inicia, a conquista do título da Copa América, que acontecerá daqui a dois anos. O torneio tem o poder de selar o destino do comandante da equipe nacional, caso fracasse nessa missão, o técnico pode deixar o cargo.

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Segundo informações divulgadas pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, a CBF não se posicionou oficialmente sobre o assunto, mas Ancelotti pode acabar não resistindo ao cargo, caso a equipe brasileira não vença a principal competição entre seleções da América do Sul e não apresente bons resultados em jogos.

Possivelmente, por apresentar um elenco sem o craque Lionel Messi, a Argentina será uma incógnita na competição. A Colômbia apresenta uma boa equipe na atualidade, porém não apresentou bons resultados na Copa do Mundo com a eliminação pelo Suíça. Uruguai, Paraguai e Equador são seleções consideradas inferiores ao Brasil.

O técnico, de 66 anos, Ancelotti teve o seu contrato renovado com a seleção brasileira até a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2030. A CBF tem planos para uma renovação após a próxima convocação, que deve acontecer em setembro deste ano para amistosos contra a Austrália.