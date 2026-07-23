Botafogo recebe o Vitória no Nilton Santos nesta quinta-feira (23)

A partida terá transmissão na Record, Premiere e CazéTV - Foto: Divulgação/ Vítor Silva/ BRF

A partida terá transmissão na Record, Premiere e CazéTV - Foto: Divulgação/ Vítor Silva/ BRF

O Botafogo recebe o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30, no estádio Nilton Santos, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Os dois clubes estão próximos na tabela de classificação e ambos somam 25 pontos cada um. Por critérios de desempate, o Botafogo está na frente, ocupando a 10ª posição, enquanto o Vitória aparece na 12ª posição.

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O vencedor do duelo pode dar um passo importante para se aproximar da zona de classificação da Libertadores da América.

A partida terá transmissão na Record, Premiere e CazéTV.



Para o duelo desta quinta (23), o técnico Franclim Carvalho deve contar com o retorno de Montoro, suspenso na última rodada. Além disso, esta pode ser a estreia do goleiro Warleson, anunciado nesta quarta-feira (22), vindo do Cercle Brugge, da Bélgica.

O zagueiro Ferraresi desfalca a equipe, já que cumpre suspensão. Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão estão lesionados.

Provável escalação do Botafogo: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.